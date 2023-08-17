Полиция и МЧС привлекают силы к поиску трёх пропавших подростков в Кузбассе

Сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС и люди, заботящиеся о других, активно ищут трех подростков, которые пропали в Тисульском районе Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области.