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Полиция и МЧС привлекают силы к поиску трёх пропавших подростков в Кузбассе

17 августа 2023, 06:49
Сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС и люди, заботящиеся о других, активно ищут трех подростков, которые пропали в Тисульском районе Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области.

По информации, вчера три подростка отправились в тайгу в поселке Комсомольск с целью собрать кедровые шишки, но не вернулись. Родители безуспешно пытались найти детей самостоятельно. В конечном итоге удалось связаться с подростками, которые сообщили, что заблудились, пишет ФедералПресс.

Один из пропавших подростков — 15-летний, двое — по 13 лет. Полиция задействовала в поисках детей пять автомобилей, три вездехода и другую технику с повышенной проходимостью.

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