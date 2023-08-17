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Published Сегодня, 19:10

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Погибшая девушка из Каменск-Уральска в последние минуты жизни говорила по телефону

17 августа 2023, 19:10
Несколько дней назад было обнаружено тело 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая погибла в овраге. По словам правоохранительных органов, она разговаривала по телефону перед своей смертью, однако аппарат так и не был найден.

В результате проведенного расследования выяснилось, что девушка вернулась из Екатеринбурга и шла домой через лесопарковую зону. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на KU66.RU.

По сообщению пресс-службы МВД, перед исчезновением погибшая отправила видеосообщение своему парню. Тело нашли в овраге, который проходил мимо лесной зоны. В социальных сетях также было найдено послание, где она шутливо написала, что идет домой пешком и попросила ее не убивать и не насиловать.

Отец погибшей девушки рассказал, что они обсуждали возможность аренды квартиры в ту ночь, так как она хотела переехать. Отец отметил, что не верит в версию о том, что дочь употребляла запрещенные вещества, так как он мог бы заметить изменения в ее поведении.

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