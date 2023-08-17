Погибшая девушка из Каменск-Уральска в последние минуты жизни говорила по телефону

Отец погибшей девушки рассказал, что они обсуждали возможность аренды квартиры в ту ночь, так как она хотела переехать. Отец отметил, что не верит в версию о том, что дочь употребляла запрещенные вещества, так как он мог бы заметить изменения в ее поведении.