Погибшая девушка из Каменск-Уральска в последние минуты жизни говорила по телефону

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
В результате проведенного расследования выяснилось, что девушка вернулась из Екатеринбурга и шла домой через лесопарковую зону. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на KU66.RU.
По сообщению пресс-службы МВД, перед исчезновением погибшая отправила видеосообщение своему парню. Тело нашли в овраге, который проходил мимо лесной зоны. В социальных сетях также было найдено послание, где она шутливо написала, что идет домой пешком и попросила ее не убивать и не насиловать.
Отец погибшей девушки рассказал, что они обсуждали возможность аренды квартиры в ту ночь, так как она хотела переехать. Отец отметил, что не верит в версию о том, что дочь употребляла запрещенные вещества, так как он мог бы заметить изменения в ее поведении.