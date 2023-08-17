Почему помидоры нужно потреблять вместе с жирами: мнение врача-диетолога

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Медик посоветовала добавить в салат также зелень, такую как кинзу, петрушку и укроп. Для заправки салата можно использовать растительные масла, например оливковое или подсолнечное. Вариантом также может быть йогурт или сметана, пишет Pravda.Ru.
Соломатина объяснила, что помидоры лучше всего усваиваются вместе с жирами. Это связано с тем, что ликопин, который содержится в помидорах, требует для своего усвоения присутствие жиров.
Помимо этого, она подчеркнула, что овощи богаты микро- и макроэлементами, но основная их ценность заключается в клетчатке.
Врач отметила, что исследования показывают, что овощная клетчатка является питанием для нашего микробиома. Более богатый микробиом способствует нашему здоровью, помогает защищаться от различных инфекций и укрепляет иммунную систему. Кроме того, состояние микробиома также связано с психическим состоянием человека.
Соломатина посоветовала обратить внимание на репу, редьку и хрен как полезные овощи. Она также отметила, что черника, брусника и голубика являются самыми полезными ягодами.