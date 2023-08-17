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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Почему мясо и картофель — не самое лучшее сочетание

17 августа 2023, 12:05
Классическое сочетание котлет и пюре, хоть и популярное блюдо, не всегда безопасно для организма. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Разные продукты перевариваются разными ферментами в желудочно-кишечном тракте. По словам врача, некоторые продукты могут нейтрализовать действие ферментов других продуктов, что делает их комбинирование нежелательным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Например, мясо или рыбу не стоит сочетать с картофелем из-за большого содержания крахмала в последнем. Крахмал переваривается быстро, а белки — медленно, что создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Также нежелательно комбинировать сладкие фрукты или другие продукты высокого содержания сахара с другой пищей, особенно с белками. Разные виды белков также плохо сочетаются между собой. Поэтому лучше выбирать овощи в качестве гарнира к белковой пище, так как они содержат сложные углеводы.

Молоко следует употреблять отдельно от других продуктов, особенно от фруктов и жирной пищи. Если не соблюдать это правило, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Молоко переваривается с помощью фермента лактазы, который у некоторых людей есть в ограниченном количестве. Если одновременно с молоком употребляется другая пища, особенно долго перевариваемая, молоко может плохо усваиваться и вызвать нарушение микрофлоры.

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