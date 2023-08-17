Почему мясо и картофель — не самое лучшее сочетание

Молоко следует употреблять отдельно от других продуктов, особенно от фруктов и жирной пищи. Если не соблюдать это правило, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Молоко переваривается с помощью фермента лактазы, который у некоторых людей есть в ограниченном количестве. Если одновременно с молоком употребляется другая пища, особенно долго перевариваемая, молоко может плохо усваиваться и вызвать нарушение микрофлоры.