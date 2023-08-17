Почему мясо и картофель — не самое лучшее сочетание

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Разные продукты перевариваются разными ферментами в желудочно-кишечном тракте. По словам врача, некоторые продукты могут нейтрализовать действие ферментов других продуктов, что делает их комбинирование нежелательным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Например, мясо или рыбу не стоит сочетать с картофелем из-за большого содержания крахмала в последнем. Крахмал переваривается быстро, а белки — медленно, что создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Также нежелательно комбинировать сладкие фрукты или другие продукты высокого содержания сахара с другой пищей, особенно с белками. Разные виды белков также плохо сочетаются между собой. Поэтому лучше выбирать овощи в качестве гарнира к белковой пище, так как они содержат сложные углеводы.
Молоко следует употреблять отдельно от других продуктов, особенно от фруктов и жирной пищи. Если не соблюдать это правило, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Молоко переваривается с помощью фермента лактазы, который у некоторых людей есть в ограниченном количестве. Если одновременно с молоком употребляется другая пища, особенно долго перевариваемая, молоко может плохо усваиваться и вызвать нарушение микрофлоры.