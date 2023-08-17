Питание при лечении и профилактике остеопороза

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Есть два вида остеопороза: первичный и вторичный. Первичный остеопороз возникает из-за возрастного дефицита половых гормонов и чаще всего встречается у женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет. Вторичный остеопороз возникает на фоне других заболеваний или из-за злоупотребления алкоголем и некоторых лекарств, приводит Pravda.Ru слова эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской.
Главная проблема, связанная с остеопорозом, — это высокая вероятность переломов костей даже при незначительной травме. Поэтому очень важно предотвращать развитие этого заболевания и сохранять кости крепкими. Однако нет специальной диеты, которая может полностью предотвратить остеопороз. Но есть рекомендации по правильному питанию, которые помогут сохранить кости здоровыми.
Важно употреблять продукты, богатые кальцием, такие как молоко, творог, сыры и кунжут. Также следует отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление спиртных напитков, так как они негативно влияют на обмен веществ и всасывание кальция. Умеренная физическая активность, такая как длительные прогулки или скандинавская ходьба, также полезна для профилактики остеопороза.
Лечение остеопороза зависит от его причины и наличия осложнений. Врач может назначить препараты, которые замедляют разрушение костей, а также рекомендовать прием витамина D и кальция. Чтобы определить плотность костной ткани, проводится денситометрия. Медикаментозное лечение подбирается индивидуально для каждого пациента.