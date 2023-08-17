Питание при лечении и профилактике остеопороза

Важно употреблять продукты, богатые кальцием, такие как молоко, творог, сыры и кунжут. Также следует отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление спиртных напитков, так как они негативно влияют на обмен веществ и всасывание кальция. Умеренная физическая активность, такая как длительные прогулки или скандинавская ходьба, также полезна для профилактики остеопороза.