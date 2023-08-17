Операция без крови: «золотой стандарт» лечения травм колена доступен в Нижнем Тагиле

Несмотря на то, что для артроскопии требуются высокие технологии к высокотехнологичной медпомощи эта операция уже не относится — любой гражданин России может получить ее при наличии медицинских показаний. «Мы осматриваем пациентов и говорим, что да, вам действительно показана операция. И тогда они начинают готовиться, сдавать анализы, — рассказывает о порядке действий Анатолий Владимирович. — На определенный день договариваемся, когда они придут на госпитализацию. Либо бывает так, что пациент направлен, но пока мы ему не рекомендуем оперативное лечение, тогда они продолжают консервативное лечение». Помогает в этом поликлиника при больнице, где консультируют оперирующие специалисты Городской больницы №1. Обратиться в поликлинику при больнице — для консультации, лечения или за вторым мнением, — также может любой пациент из любого региона страны.