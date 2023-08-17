Опечатки на Аллее олимпийцев, убийство собаки и выбросы с завода. Омск за день

На минувших выходных в городе торжественно открыли Аллею олимпийских чемпионов. На колоннах с бюстами прикреплены таблички с информацией о спортсменах. Жители областного центра заметили, что с фигуры Владимира Барнашова пластина исчезла. Мэр Омска Сергей Шелест объяснил у себя в телеграме, что ее убрали, чтобы переделать. Оказалось, что при изготовлении в табличку закралась опечатка.