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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

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Опечатки на Аллее олимпийцев, убийство собаки и выбросы с завода. Омск за день

17 августа 2023, 14:17
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В табличках на Аллее олимпийцев обнаружены опечатки

На минувших выходных в городе торжественно открыли Аллею олимпийских чемпионов. На колоннах с бюстами прикреплены таблички с информацией о спортсменах. Жители областного центра заметили, что с фигуры Владимира Барнашова пластина исчезла. Мэр Омска Сергей Шелест объяснил у себя в телеграме, что ее убрали, чтобы переделать. Оказалось, что при изготовлении в табличку закралась опечатка.

На омской Аллее олимпийцев заменят таблички с опечатками
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Новость № 2. В Омске произошло жестокое убийство собаки

Несколько дней назад горожане стали очевидцами ужасной картины. Мужчина бил об гараж чужую собаку породы чихуахуа. Хозяева предпринимали попытки найти питомца, однако, отыскав, они увидели животное уже мертвым. Омич устроил расправу у домов по улице Семиреченская. Сотрудники регионального УМВД возбудили уголовное дело по факту жестокого обращение с собакой.

В Омске будут судить живодера, убившего маленького пса на глазах у людей
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Новость № 3. В Омске нашли один из источников выбросов

В очередной раз омичи рассказали о странном запахе по улице Барабинская. На место выезжали специалисты и брали пробы воздуха. На территории действительно была превышена концентрация ядовитых веществ. В минприроды Омской области рассказали, что источником выбросов стал асфальтовый завод ООО «СПК „Дострой“». Компанию по итогу привлекли к административной ответственности.

Угроза штрафа. В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха
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