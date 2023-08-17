Опечатки на Аллее олимпийцев, убийство собаки и выбросы с завода. Омск за день

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
На минувших выходных в городе торжественно открыли Аллею олимпийских чемпионов. На колоннах с бюстами прикреплены таблички с информацией о спортсменах. Жители областного центра заметили, что с фигуры Владимира Барнашова пластина исчезла. Мэр Омска Сергей Шелест объяснил у себя в телеграме, что ее убрали, чтобы переделать. Оказалось, что при изготовлении в табличку закралась опечатка.
Несколько дней назад горожане стали очевидцами ужасной картины. Мужчина бил об гараж чужую собаку породы чихуахуа. Хозяева предпринимали попытки найти питомца, однако, отыскав, они увидели животное уже мертвым. Омич устроил расправу у домов по улице Семиреченская. Сотрудники регионального УМВД возбудили уголовное дело по факту жестокого обращение с собакой.
В очередной раз омичи рассказали о странном запахе по улице Барабинская. На место выезжали специалисты и брали пробы воздуха. На территории действительно была превышена концентрация ядовитых веществ. В минприроды Омской области рассказали, что источником выбросов стал асфальтовый завод ООО «СПК „Дострой“». Компанию по итогу привлекли к административной ответственности.