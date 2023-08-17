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В Омске ждущие капремонта школы все-таки примут детей 1 сентября

Омские школы, которые собирались закрывать на ремонт, примут детей 1 сентября

17 августа 2023, 07:40
Фото: 1MI

В Омске ждущие капремонта школы все-таки примут детей 1 сентября

Администрация города сообщила, что сроки закрытия 14 школ неизвестны, в новом учебном году они продолжат работу в привычном режиме.

Директор департамента образования Ильдар Бикмаев рассказал городской администрации, что школы будут закрыты на капитальный ремонт как только поступит федеральное финансирование, даты пока не сообщаются. Номера школ, в которых будет проведен ремонт: № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133, лицей № 29.

«Если соответствующее федеральное финансирование будет выделено в течение первой четверти, дети будут продолжать обучение до конца первой четверти или триместра, а со второй четверти или триместра обучение будет организовано в новых школах. План распределения обучающихся на время проведения капитального ремонта уже готов, с ним можно ознакомиться на официальном сайте и социальных сетях департамента образования», — рассказал директор департамента.

При распределении школьников по новым образовательным учреждениям учитывался ряд важных факторов:

  • шаговая доступность — обучающиеся распределялись в близлежащие учебные учреждения;
  • сохранность педагогических кадров и контингента обучающихся — классы расформировываться не будут, состав педагогов и классных руководителей сохранен;
  • сохранение смен — в соответствии с действующим законодательством обучающиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов должны обучаться только в первую смену. Это требование будет соблюдено во всех учреждениях при распределении.
  • соблюдение требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении.

Отмечается, что родители, которые по каким-либо причинам будут недовольны распределением, могут перевести ребенка в другое, при наличии в нем свободных мест. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранной образовательной организации, к примеру, в учреждение по пути на работу или рядом с проживанием родственников.

Фото: Администрация города Омска
Омские школы готовятся принимать детей на время капитального ремонта
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