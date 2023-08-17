Омские школы, которые собирались закрывать на ремонт, примут детей 1 сентября

Отмечается, что родители, которые по каким-либо причинам будут недовольны распределением, могут перевести ребенка в другое, при наличии в нем свободных мест. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранной образовательной организации, к примеру, в учреждение по пути на работу или рядом с проживанием родственников.