Омские школы, которые собирались закрывать на ремонт, примут детей 1 сентября

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Директор департамента образования Ильдар Бикмаев рассказал городской администрации, что школы будут закрыты на капитальный ремонт как только поступит федеральное финансирование, даты пока не сообщаются. Номера школ, в которых будет проведен ремонт: № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133, лицей № 29.
«Если соответствующее федеральное финансирование будет выделено в течение первой четверти, дети будут продолжать обучение до конца первой четверти или триместра, а со второй четверти или триместра обучение будет организовано в новых школах. План распределения обучающихся на время проведения капитального ремонта уже готов, с ним можно ознакомиться на официальном сайте и социальных сетях департамента образования», — рассказал директор департамента.
При распределении школьников по новым образовательным учреждениям учитывался ряд важных факторов:
Отмечается, что родители, которые по каким-либо причинам будут недовольны распределением, могут перевести ребенка в другое, при наличии в нем свободных мест. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранной образовательной организации, к примеру, в учреждение по пути на работу или рядом с проживанием родственников.