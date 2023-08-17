Никому нет дела. Омичи рассказали о свалке из спиленных деревьев после кронирования

Posted 17 августа 2023, 09:08
Published 17 августа 2023, 09:08
Modified 17 августа 2023, 09:10
Updated 17 августа 2023, 09:10
Омичи пожаловались на свалку после кронирования деревьев на пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная. Комментарий местный житель оставил в телеграм-канале бывшего мэра города Оксаны Фадиной.
«На пересечении ул. 5-я Линия и ул. Бульварная расположено место для сбора ТБО. Рядом с этой площадкой уже две недели лежат ветки после кронирования дерева. Сохнут. Валяется везде мусор! Мусор вывозится отвратительно! Прошу, примите меры!», — написал омич Владислав.
В администрации Омска проблему заметили, но на ее решение требуется время.
«Нам необходимо дополнительное время для изучения вопроса и подготовки ответа. Мы уточним информацию у специалистов департамента городского хозяйства и обязательно ответим вам не позднее 25 августа», — сообщили в мэрии.
Ранее в редакцию Города55 обращались омичи с жалобой на состояние Ново-Южного кладбища. На территории образовалась стихийная свалка, а дорога к мемориальному комплексу пришла в негодность.