Налоговая ликвидирует фирму омички Галины Яковлевой

Основная специализация «Пантеона» — «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Уставный капитал этой фирмы изначально принадлежал омской предпринимательнице Галине Яковлевой, но в 2019 году перешел к москвичу Андрею Шебанову. Интересно, что Яковлева является учредителем еще одного ООО «Пантеон», зарегистрированного в Омске и занимающегося «деятельностью в области права и бухгалтерского учета». Ей принадлежат 15% УК этой компании.