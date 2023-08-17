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иллюстрация

Налоговая ликвидирует фирму омички Галины Яковлевой

17 августа 2023, 10:00
Фото: 1MI
иллюстрация
«Пантеон» занимается оптовой торговлей топливом.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Пантеон», зарегистрированным в Москве, нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении, датированном 9 августа.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.

Основная специализация «Пантеона» — «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Уставный капитал этой фирмы изначально принадлежал омской предпринимательнице Галине Яковлевой, но в 2019 году перешел к москвичу Андрею Шебанову. Интересно, что Яковлева является учредителем еще одного ООО «Пантеон», зарегистрированного в Омске и занимающегося «деятельностью в области права и бухгалтерского учета». Ей принадлежат 15% УК этой компании.

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#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Бизнес#Новости#Галина Яковлева
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