На территории СВО погиб 25-летний житель Омской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В начале августа 2023 года на территории специальной военной операции погиб житель Омской области. Об этом в соцсети «Одноклассники» сообщила сестра бойца.
Речь идет о 25-летнем Константине Подольском. Он скончался во время исполнения боевого долга 7 августа. Завтра, 18 числа, в селе Азово состоится прощание с погибшим. Сбор организуют у памятника неизвестному солдату в 12:00.
Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.