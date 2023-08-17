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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

иллюстрация

На территории СВО погиб 25-летний житель Омской области

17 августа 2023, 10:32
Фото: Город55
иллюстрация
Родственники погибшего организуют в ближайшее время церемонию прощания.

В начале августа 2023 года на территории специальной военной операции погиб житель Омской области. Об этом в соцсети «Одноклассники» сообщила сестра бойца.

Речь идет о 25-летнем Константине Подольском. Он скончался во время исполнения боевого долга 7 августа. Завтра, 18 числа, в селе Азово состоится прощание с погибшим. Сбор организуют у памятника неизвестному солдату в 12:00.

Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

#Алина Ясинская#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омская область#Участник СВО
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