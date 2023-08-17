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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Аллея олимпийцев открылась в Омске 12 августа

На омской Аллее олимпийцев заменят таблички с опечатками

17 августа 2023, 06:24
Фото: Город55
Аллея олимпийцев открылась в Омске 12 августа
Их изготовят на средства мецената.

На Аллее олимпийских чемпионов в Омске заменят таблички с опечатками. Об этом сообщил сегодня, 17 августа, мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«По поводу табличек на колоннах с бюстами олимпийских чемпионов. Все таблички с опечатками будут заменены на верные. Их изготовление ведется на средства мецената. Новые таблички появятся на аллее в ближайшие дни», — рассказал градоначальник.

Ранее омичи заметили, что с бюста спортсмена Владимира Барнашова пропала табличка. Как выяснилось, ее убрали из-за опечатки.

Аллея олимпийских чемпионов открылась в Омске в минувшую субботу, 12 августа. Город55 побывал на торжественном мероприятии:

Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Сергей Козубенко#Аллея олимпийских чемпионов#Благоустройство#Город#Омск#Омская область
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