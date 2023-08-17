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Москвича задержали по делу о покушении на начальника

17 августа 2023, 17:17
Мужчину в Москве обвинили в организации оплатного убийства и грабежа и поместили в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам представителей ведомства, подсудимый признал свою вину и признался, что решил организовать убийство человека, с которым ранее работал водителем, из-за личных разногласий. Об этом пишет 360tv.ru.

Обвиняемый искал человека, который должен был выполнить преступление — убить хозяина дома и его семью, похитить деньги и ценности, а часть добычи оставить себе в качестве оплаты. Однако полицейские устроили специальную операцию и задержали мужчину, сценировав само преступление.

В ходе судебного заседания обвиняемый возражал против того, чтобы его заключили под стражу.

С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд принял решение отправить мужчину под стражу. Его обвиняют в организации подготовки к наемному убийству и грабежу.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что расследование этого дела находится под наблюдением прокуроров.

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