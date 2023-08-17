Москвича задержали по делу о покушении на начальника

Обвиняемый искал человека, который должен был выполнить преступление — убить хозяина дома и его семью, похитить деньги и ценности, а часть добычи оставить себе в качестве оплаты. Однако полицейские устроили специальную операцию и задержали мужчину, сценировав само преступление.