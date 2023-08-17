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Минус один стадион. На окраине Омска решили снести заброшенный спорткомплекс «Сокол»

17 августа 2023, 09:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Центральном округе Омска снесут заброшенный стадион «Сокол»

Работы по сносу организует бюджетное учреждение «Спортивный город».

В Омске все-таки снесут стадион «Сокол» на улице Каховская, 5Б, который последние несколько лет находился в запустении. Впервые об этом заговорили еще в марте 2023 года: тогда вышел проект постановления, но само постановление о сносе инженерного сооружения мэр Сергей Шелест подписал только 16 августа.

Основанием для сноса стало заключение специалиста «Центра судебной экспертизы и оценки», которое выдали еще 27 июня прошлого года, и обращения бюджетного учреждения «Спортивный город».

Под демонтаж попадает инженерное сооружение — комплекс стадиона «Сокол» общей площадью застройки 21 416 кв. м. Право оперативного управления стадионом закреплено за «Спортивным городом». Именно бюджетное учреждение должно организовать работы по демонтажу объекта и затем подготовить документы, подтверждающие снос. Контролировать исполнение этого постановления будет мэр города.

Напомним, что накануне полностью снесли здание кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке. Для учреждения, которое начало приходить в запустение в 2000-х, несколько раз пытались найти акционера. Однако после нескольких неудачных попыток, в конце прошлого года здание перешло во владение частного бизнеса. За 34 млн рублей его выкупило ООО «Волгоградская».

Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
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#Юлия Истомина#Снос зданий#Снос#Стадион#Постановление#Общество#Город#Новости#Омск
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