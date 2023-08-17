Минус один стадион. На окраине Омска решили снести заброшенный спорткомплекс «Сокол»

В Омске все-таки снесут стадион «Сокол» на улице Каховская, 5Б, который последние несколько лет находился в запустении. Впервые об этом заговорили еще в марте 2023 года: тогда вышел проект постановления, но само постановление о сносе инженерного сооружения мэр Сергей Шелест подписал только 16 августа.