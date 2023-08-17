Механизм РОП позволит Пермской ЦБК расширить ассортимент упаковки из бумаги и картона

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Пермская целлюлозно-бумажная компания уже готова к выполнению новых требований. Предприятие изготавливает каждый двадцатый гофроящик в России, пишет properm.ru.
Новый механизм предполагает сбор и 100%-ную переработку всей упаковки, которая была запущена в хозяйственный оборот. Упаковку из картона, пластика и другую тару будут использовать для производства новых товаров. А упаковка, которая не поддается переработке, постепенно выйдет из употребления.
Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что внедрение РОП будет действенным стимулом для развития переработки макулатуры и производства бумажной упаковки. Бумага и картон считаются одними из самых цикличных материалов. Например, гофрокартон содержит в себе до 12 циклов переработки. Гофропродукция ПЦБК на две трети состоит из макулатуры. Ежегодно ПЦБК способна закупать и перерабатывать до 300 тысяч тонн такого вторичного сырья.
Введение новых правил РОП приведет к появлению субститутной конкуренции между экологическими и неэкологическими видами упаковки. Например, пластиковые лотки для яиц в пять раз легче картонных и имеют более низкую себестоимость. Однако картонные лотки гораздо легче поддаются переработке. По этой причине экологический сбор за утилизацию пластиковой тары будет больше. Чем выше экологичность, тем ниже ставка экосбора.
По оценкам отраслевой ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», рынок картонно-бумажной упаковки вырастет на 1,5 миллиона тонн в год за счет вытеснения менее цикличных материалов — до 9,5 миллиона тонн.
Представители ПЦБК подтвердили, что новый механизм РОП послужит стимулом для диверсификации продуктовой линейки компании. Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков рассказал, что компания рассматривает возможность производства новых видов продукции таких как бумажные пакеты и лотки из пульперкартона. Это позволит увеличить объем переработки вторичного сырья, так как для производства тех же лотков можно использовать макулатуру низких марок с более короткими волокнами.
Также новый закон станет стимулом для производства новых видов упаковки из гофрокартона. Компания готова производить более индивидуальную упаковку из микрогофрокартона, например для ягод и овощей.
До конца текущего года правительство планирует принять ряд подзаконных актов, которые более подробно опишут механизм работы РОП, установят новые ставки экосбора, регламентируют порядок отчетности и другие аспекты.