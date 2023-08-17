Механизм РОП позволит Пермской ЦБК расширить ассортимент упаковки из бумаги и картона

Введение новых правил РОП приведет к появлению субститутной конкуренции между экологическими и неэкологическими видами упаковки. Например, пластиковые лотки для яиц в пять раз легче картонных и имеют более низкую себестоимость. Однако картонные лотки гораздо легче поддаются переработке. По этой причине экологический сбор за утилизацию пластиковой тары будет больше. Чем выше экологичность, тем ниже ставка экосбора.