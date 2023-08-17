Заместитель председателя подчеркнул, что Саркози выразил мнение о том, что Крым является исторической частью России, а Украине не место в Европейском союзе. Медведев отметил, что эти высказывания смелые и точные. Он также указал на различия между этими заявлениями и современными планами правителей ЕС по вооружению Украины и вторжению в Нигер.