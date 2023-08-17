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Медведев поддержал высказывания Саркози для Le Figaro

17 августа 2023, 17:09
В Twitter-аккаунте заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева написан комментарий по недавнему высказыванию бывшего французского лидера Николя Саркози для газеты Le Figaro.

Медведев отметил, что экс-президент Франции, как и многие старшие политики Европы, имеют большее влияние, чем их последователи. Он также напомнил, что действия Саркози помогли урегулировать конфликт в Грузии в 2008 году, пишет RuNews24.Ru.

Заместитель председателя подчеркнул, что Саркози выразил мнение о том, что Крым является исторической частью России, а Украине не место в Европейском союзе. Медведев отметил, что эти высказывания смелые и точные. Он также указал на различия между этими заявлениями и современными планами правителей ЕС по вооружению Украины и вторжению в Нигер.

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