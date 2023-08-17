Лукашенко заявил, что Россия достигла целей СВО

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Панченко спросила, обсуждал ли Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным условия, при которых можно будет считать цели операции достигнутыми. Об этом пишет 360tv.ru.
Лукашенко ответил, что такой вопрос они не обсуждали, но выразил свое мнение, что задачи уже выполнены.
«Украина после окончания конфликта никогда не будет проявлять такую агрессивность по отношению к России, как было до него», — подчеркнул глава Белоруссии.