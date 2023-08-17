Лукашенко заявил, что Россия достигла целей СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия уже достигла своих целей в специальной военной операции. Он сказал об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеозапись которого была опубликована на YouTube.