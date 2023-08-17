Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Лукашенко заявил, что Россия достигла целей СВО

17 августа 2023, 17:28
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия уже достигла своих целей в специальной военной операции. Он сказал об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеозапись которого была опубликована на YouTube.

Панченко спросила, обсуждал ли Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным условия, при которых можно будет считать цели операции достигнутыми. Об этом пишет 360tv.ru.

Лукашенко ответил, что такой вопрос они не обсуждали, но выразил свое мнение, что задачи уже выполнены.

«Украина после окончания конфликта никогда не будет проявлять такую агрессивность по отношению к России, как было до него», — подчеркнул глава Белоруссии.

Подпишитесь
«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев
Сегодня, 07:53
Пошли в кассацию. В Омске минприроды обвиняют в недостаточном контроле регоператора
Сегодня, 09:43
Заместителем министра промышленности Омской области назначили Бари Хаирова
Сегодня, 10:27
На территории СВО погиб 25-летний житель Омской области
Сегодня, 10:32
«Бил головой об гараж». В Омске живодер на глазах у людей убил собаку
Сегодня, 11:40
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Сегодня, 15:54