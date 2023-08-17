Игра на «уголовку». В омском ТК на Левом берегу открыли подпольное казино

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:34
В региональном следкоме возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По версии следствия, в Кировском округе неизвестные открыли игровой зал.
Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, омичи платили им, чтобы в определенное время играть в импровизированном казино в покер. В региональном УМВД добавили, что сбор средств с игроков был организовал через мессенджеры. Оперативники изъяли два покерных стола, девять колод игральных карт, два кейса фишек для покера и деньги.
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что игру в покер проводили в одном из помещений торгово-офисного комплекса. Как выяснилось, арендатором выступил 34-летний житель Кировского округа.
Следователи выясняют все обстоятельства этого дела. Отметим, что это не первый раз, когда на территории Левобережья организуют азартный клуб.