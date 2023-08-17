Игра на «уголовку». В омском ТК на Левом берегу открыли подпольное казино

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, омичи платили им, чтобы в определенное время играть в импровизированном казино в покер. В региональном УМВД добавили, что сбор средств с игроков был организовал через мессенджеры. Оперативники изъяли два покерных стола, девять колод игральных карт, два кейса фишек для покера и деньги.