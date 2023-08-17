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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

иллюстрация

Игра на «уголовку». В омском ТК на Левом берегу открыли подпольное казино

17 августа 2023, 09:29
Фото: Город55
иллюстрация

В одном из омских ТК на Левом берегу работало подпольное казино

Организаторы арендовали помещение и брали у посетителей деньги.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По версии следствия, в Кировском округе неизвестные открыли игровой зал.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, омичи платили им, чтобы в определенное время играть в импровизированном казино в покер. В региональном УМВД добавили, что сбор средств с игроков был организовал через мессенджеры. Оперативники изъяли два покерных стола, девять колод игральных карт, два кейса фишек для покера и деньги.

Видео: УМВД РФ по Омской области

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что игру в покер проводили в одном из помещений торгово-офисного комплекса. Как выяснилось, арендатором выступил 34-летний житель Кировского округа.

Фото: прокуратура Омской области

Следователи выясняют все обстоятельства этого дела. Отметим, что это не первый раз, когда на территории Левобережья организуют азартный клуб.

Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#СУ СКР Омской области#УМВД Омской области#Подпольный игровой салон#Покер#Видео
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