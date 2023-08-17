Хоценко: власть должна быть лицом к людям

Виталий Хоценко представил предвыборную программу. Стоит отметить, что она получилась емкой и охватила наиболее острые проблемы жителей Омской области. В своей работе с селом глава региона вернул подход решения проблем на месте. Он выезжал в районы, в городские округа, подтягивая за собой все правительство, и жестко при людях спрашивал с них за недоработки.