Хоценко поручил главам районов максимально эффективно использовать средства поддержки

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сегодня, 17 августа, на заседании правительства Омской области распределили средства среди районов для решения насущных вопросов. Врио главы региона Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов расходовать дотации с максимальной эффективностью.
«Мы продолжаем решать задачи, которые поставили перед собой по итогам наших рабочих поездок. Сегодня распределили 44,5 млн рублей дотации на решение тех острых вопросов, которые поставлены жителями на состоявшихся встречах. Дальше уже задача глав муниципалитетов довести и применить эти средства по назначению, обеспечить эффективность их использования» — подчеркнул Виталий Хоценко.
Так, Исилькульский район получил деньги для решения проблем с водоснабжением, замену пожарной сигнализации в городской школе №1 и оборудование беседок в детсаду №8.
В Кормиловском районе средства пойдут благоустройство беговой дорожки в Георгиевке, создание парковки у детского сада «Солнышко» в районном центре. Также планируется отремонтировать кровлю социально-культурного центра в Черниговке.
В Крутинском районе средства поступят на ремонт кровли Китерминской школы, замену окон в школе села Зимино, ремонт Толоконцевского и Оглухинского домов культуры.
В Марьяновский район деньги направили для ремонта спортивного зала в Степнинском поселении.
Шербакульский район получит финансирование на покупку снаряжения для занятий спортивной стрельбой, оснащение учреждений культуры и образования, а также на ремонт кровли детского сада «Буратино».