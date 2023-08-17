Хирург рассказал о профилактике сосудистых звёздочек на ногах

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Не только женщины, но и мужчины страдают от появления сосудистых звездочек. Факторы риска включают генетическую предрасположенность, работу, связанную со стоячим положением, избыточный вес, гормональные изменения (беременность, переходный возраст, менопауза), прием оральных контрацептивов, тромбозы, интенсивные физические нагрузки и травмы нижних конечностей. Об этом читателям Pravda.Ru рассказал хирург Алексей Безрукавый.
Избавиться от сосудистых звездочек можно самостоятельно на ранних стадиях их появления. Для этого нужно избегать длительного сидения, носить свободную одежду, заняться спортом, поддерживать здоровый вес, носить компрессионный трикотаж, принимать препараты для улучшения кровообращения и укрепления сосудов, принимать контрастный душ, использовать ортопедическую обувь или стельки, отказаться от вредных привычек (фастфуд, алкоголь, курение).
Однако, если сосудистые звездочки становятся более заметными и сопровождаются усилением симптомов варикозной болезни, может потребоваться малоинвазивное лечение, такое как склеротерапия, удаление лазером или радиоволновая процедура. В любом случае, необходимо обратиться к врачу для постановки корректного диагноза, выбора метода лечения и профилактики.