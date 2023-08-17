Хирург рассказал о профилактике сосудистых звёздочек на ногах

Однако, если сосудистые звездочки становятся более заметными и сопровождаются усилением симптомов варикозной болезни, может потребоваться малоинвазивное лечение, такое как склеротерапия, удаление лазером или радиоволновая процедура. В любом случае, необходимо обратиться к врачу для постановки корректного диагноза, выбора метода лечения и профилактики.