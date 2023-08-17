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Published Сегодня, 16:53

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Updated Сегодня, 16:55

Грабитель в австрийском городе Грац был сбит с толку продавцом

17 августа 2023, 16:53
В Австрии, в городе Грац, произошел курьезный инцидент с попыткой ограбления. О нем сообщает немецкое издание Bild.

Человек в очках и капюшоне вошел в магазин и достал пистолет, требуя отдать все деньги из кассы. Продавец не запаниковала и позвала управляющего по имени Марк Коллер. 41-летний Марк вышел из-за стойки и объяснил грабителю, что касса уже закрыта, так как время работы завершилось в 18.00. Так что злоумышленнику следовало прийти хотя бы на час раньше, пишет RuNews24.Ru.

Грабитель был сбит с толку и изумленно спросил, не шутит ли с ним управляющий. После этого он вышел из магазина, спрятав пистолет в карман.

Правоохранительные органы полагают, что в данном магазине побывал серийный грабитель, который за последние несколько дней ограбил автозаправку и похитил оттуда 500 евро.

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