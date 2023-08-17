Грабитель в австрийском городе Грац был сбит с толку продавцом

Человек в очках и капюшоне вошел в магазин и достал пистолет, требуя отдать все деньги из кассы. Продавец не запаниковала и позвала управляющего по имени Марк Коллер. 41-летний Марк вышел из-за стойки и объяснил грабителю, что касса уже закрыта, так как время работы завершилось в 18.00. Так что злоумышленнику следовало прийти хотя бы на час раньше, пишет RuNews24.Ru.