Грабитель в австрийском городе Грац был сбит с толку продавцом

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Человек в очках и капюшоне вошел в магазин и достал пистолет, требуя отдать все деньги из кассы. Продавец не запаниковала и позвала управляющего по имени Марк Коллер. 41-летний Марк вышел из-за стойки и объяснил грабителю, что касса уже закрыта, так как время работы завершилось в 18.00. Так что злоумышленнику следовало прийти хотя бы на час раньше, пишет RuNews24.Ru.
Грабитель был сбит с толку и изумленно спросил, не шутит ли с ним управляющий. После этого он вышел из магазина, спрятав пистолет в карман.
Правоохранительные органы полагают, что в данном магазине побывал серийный грабитель, который за последние несколько дней ограбил автозаправку и похитил оттуда 500 евро.