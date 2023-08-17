Годик на подумать. Омская сельчанка получила реальный срок за страсть к пьяной езде

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о том, чем закончилось уголовное дело 30-летней жительницы Москаленского района. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
По версии следствия, женщина села за руль в нетрезвом виде в феврале 2023 года. Она каталась по улицам деревни Ивановка и рабочего поселка Москаленки. Правоохранители остановили ее и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказалась.
Известно, что до этого ее уже привлекали к административной ответственности. Она нарушала ПДД и водила в пьяном состоянии. Этой зимой ее вновь пресекли, но у нарушительницы оказалась непогашенная судимость.
Дело рассматривал Москаленский райсуд. Женщине назначили 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Кроме того, она не сможет в течение трех лет и четырех месяцев садиться за руль. Также ее иномарку NissanPulsar конфисковали в доход государства.
Была подана апелляционная жалоба на приговор районного суда, однако коллегия Омского областного суда оставила его без изменения, рассказали в прокуратуре.