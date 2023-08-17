Эксперт рассказала, почему в новом сезоне вновь станет трендом юбка-карандаш

В интервью с ИА RuNews24.ru она рассказала, что посадка на бедрах продолжает быть актуальной, но это не значит, что она подходит всем. Если есть сомнения, рекомендуется сделать фотографию и оценить, как выглядит эта посадка на вас. Не все тренды подходят каждому.