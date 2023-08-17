Эксперт рассказала, почему в новом сезоне вновь станет трендом юбка-карандаш

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В интервью с ИА RuNews24.ru она рассказала, что посадка на бедрах продолжает быть актуальной, но это не значит, что она подходит всем. Если есть сомнения, рекомендуется сделать фотографию и оценить, как выглядит эта посадка на вас. Не все тренды подходят каждому.
Одним из главных трендов этой осени является возвращение юбки-карандаш. Офисный стиль также становится все популярнее. Костюмы, состоящие из пиджака и юбки, являются основой этого стиля.
Бренды представили множество таких костюмов. Жакеты стали более прилегающими к телу, сохраняя широкие плечи. Это напоминает знаменитый жакет Hourglass от Balenciaga. По мнению стилиста, это очень красиво и женственно. Однако самым заметным трендом являются жакеты с гиперплечами. Широкие плечи с четкой формой, как у Saint Laurent, или немного скругленные плечи. Это тренд, отражающий моду 80-х годов.
Таким образом, новый модный сезон привносит свежие идеи в области низов одежды. Важно выбирать тренды, которые подходят именно вам, не следуя им слепо. Необходимо экспериментировать и находить стиль, который отражает вашу индивидуальность.