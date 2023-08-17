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Доигрался: французского теннисиста пожизненно отстранили от соревнований

17 августа 2023, 19:21
Французский теннисист Алексис Мусьялек получил пожизненный запрет на участие в матчах из-за организации договорных игр. Об этом информирует Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на данные ITIA, 35-летний спортсмен был обвинен в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса. В результате его дисквалификации ему запрещено участие в теннисных матчах и посещение соревнований, которые одобрены управляющими органами данного вида спорта.

Также Мусьялек больше не может заниматься тренировочной деятельностью. Кроме этого, француз должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

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