Доигрался: французского теннисиста пожизненно отстранили от соревнований

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Как пишет 360tv.ru со ссылкой на данные ITIA, 35-летний спортсмен был обвинен в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса. В результате его дисквалификации ему запрещено участие в теннисных матчах и посещение соревнований, которые одобрены управляющими органами данного вида спорта.
Также Мусьялек больше не может заниматься тренировочной деятельностью. Кроме этого, француз должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.