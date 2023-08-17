Доигрался: французского теннисиста пожизненно отстранили от соревнований

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на данные ITIA, 35-летний спортсмен был обвинен в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса. В результате его дисквалификации ему запрещено участие в теннисных матчах и посещение соревнований, которые одобрены управляющими органами данного вида спорта.