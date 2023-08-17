Депутат рассказал, кому выгодно ослабление рубля

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По словам Аксакова, увеличение стоимости импортных товаров приводит к росту цен в стране, пишет RuNews24.Ru. В результате, зарубежные товары становятся более дорогими, что способствует повышению конкурентоспособности отечественного производителя.
Это выгодно для внутренних производителей по нескольким причинам. Во-первых, они могут экспортировать свою продукцию за рубеж и получать больше при обмене валюты. Во-вторых, импортные товары подвергаются более жесткой конкуренции со стороны отечественного производителя внутри страны из-за повышения цен на импорт.
Важно отметить, что после повышения ключевой ставки Центрального Банка, российский рубль укрепился и теперь стоит около 96-97 долларов.