Депутат рассказал, кому выгодно ослабление рубля

Это выгодно для внутренних производителей по нескольким причинам. Во-первых, они могут экспортировать свою продукцию за рубеж и получать больше при обмене валюты. Во-вторых, импортные товары подвергаются более жесткой конкуренции со стороны отечественного производителя внутри страны из-за повышения цен на импорт.