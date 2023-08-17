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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:36

Депутат рассказал, кому выгодно ослабление рубля

17 августа 2023, 16:34
Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Государственной Думы VIII созыва, в интервью ИА RuNews24.ru пояснил, как изменение курса валюты влияет на жизнь россиян и для кого снижение стоимости рубля — положительный фактор.

По словам Аксакова, увеличение стоимости импортных товаров приводит к росту цен в стране, пишет RuNews24.Ru. В результате, зарубежные товары становятся более дорогими, что способствует повышению конкурентоспособности отечественного производителя.

Это выгодно для внутренних производителей по нескольким причинам. Во-первых, они могут экспортировать свою продукцию за рубеж и получать больше при обмене валюты. Во-вторых, импортные товары подвергаются более жесткой конкуренции со стороны отечественного производителя внутри страны из-за повышения цен на импорт.

Важно отметить, что после повышения ключевой ставки Центрального Банка, российский рубль укрепился и теперь стоит около 96-97 долларов.

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