«Бил головой об гараж». В Омске живодер на глазах у людей убил собаку

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Жители Омска рассказали о живодере, который расправился с собакой породы чихуахуа. Сообщение появилось накануне, 16 августа, в группе «Аварийный Омск» ВКонтакте.
«К сожалению, Тима больше с нами нет! Он погиб от рук живодера, который на глазах у людей бил его головой об гараж. Малыш после избиения полз назад домой, но от полученных травм скончался по пути. Мы хотим придать огласке этот вопиющий случай, чтобы этот „человек“ понес наказание. Полиция пока бездействует», — говорится в посте.
Известно, что хозяин животного искал собаку. Пес пропал в начале августа недалеко от поселка Магистральный. За сутки сообщение набрало почти три сотни комментариев. Омичи требуют привлечь виновного к ответственности.
«Столько мерзостей живет в нашем городе. Как такую кроху за ноги и об гараж? Это сверх понимания, видно же, что собачка домашняя. Есть свидетели. Почему полиция бездействует? Жаль собачку, ее так хозяин искал, все надеялись, что она жива» — написала омичка Лариса Юрьевна.
Вместе с хозяином собаку искали и неравнодушные омичи.
«Читала все посты, до последнего надеялась, что все закончится хорошо», — рассказала жительница Омска Екатерина Сашина.
Дело о смерти животного попало в поле зрения правоохранительных органов.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в региональном УМВД.
Ранее Город55 рассказывал об еще одном случае жестокого обращения с животными. По словам очевидцев, во дворе одного из частных домов на улице 2-я Ломоносова в Ленинском округе издеваются над собакой. Животное постоянно избивают и не кормят.