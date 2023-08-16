В зону СВО из Омской области отправится очередной груз с гуманитарной помощью

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В зону проведения СВО из Омской области отправится гуманитарный груз. Бойцам передадут квадроциклы, автомобили высокой проходимости, радиостанции и прочую технику. Для детей новых российских территорий отвезут сотни ранцев с наборами первоклассника.
Миссию организовало региональное отделение партии «Единая Россия». Омичи с первых дней спецоперации общими усилиями обеспечивают сбор и отправку помощи на фронт. Восстанавливается инфраструктура Стаханова — подшефного региону города ДНР.
Технику, которую передадут бойцам, сегодня представили на плацу Омского кадетского корпуса. Ее осмотрели врио губернатора региона Виталий Хоценко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Мы живем в эпоху больших перемен. В мире есть силы, которые решили лишить Россию государственности, и в этих условиях наша страна защищает свое право на развитие и самостоятельность, — отметил полномочный представитель президента Анатолий Серышев.
Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывает помощь фронту, гражданскому населению новых и возвращенных территорий. Виталий Хоценко рассказал, что из Омской области еженедельно отправляется одна-две фуры с гуманитарным грузом.
«Помогают люди с широким сердцем, понимающие, что всем нужно сплотиться и обеспечить победу. Уверен, что мы и дальше будем продолжать все вместе помогать нашим новым регионам, » — сказал Виталий Хоценко.