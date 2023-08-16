В зону СВО из Омской области отправится очередной груз с гуманитарной помощью

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывает помощь фронту, гражданскому населению новых и возвращенных территорий. Виталий Хоценко рассказал, что из Омской области еженедельно отправляется одна-две фуры с гуманитарным грузом.