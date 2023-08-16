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В зону СВО из Омской области отправится очередной груз с гуманитарной помощью

В зону СВО из Омской области отправится очередной груз с гуманитарной помощью

16 августа 2023, 11:09
Фото: Правительство Омской области
Бойцам передадут квадроциклы, автомобили, радиостанции и другую необходимую технику.

В зону проведения СВО из Омской области отправится гуманитарный груз. Бойцам передадут квадроциклы, автомобили высокой проходимости, радиостанции и прочую технику. Для детей новых российских территорий отвезут сотни ранцев с наборами первоклассника.

Миссию организовало региональное отделение партии «Единая Россия». Омичи с первых дней спецоперации общими усилиями обеспечивают сбор и отправку помощи на фронт. Восстанавливается инфраструктура Стаханова — подшефного региону города ДНР.

Технику, которую передадут бойцам, сегодня представили на плацу Омского кадетского корпуса. Ее осмотрели врио губернатора региона Виталий Хоценко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы живем в эпоху больших перемен. В мире есть силы, которые решили лишить Россию государственности, и в этих условиях наша страна защищает свое право на развитие и самостоятельность, — отметил полномочный представитель президента Анатолий Серышев.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывает помощь фронту, гражданскому населению новых и возвращенных территорий. Виталий Хоценко рассказал, что из Омской области еженедельно отправляется одна-две фуры с гуманитарным грузом.

«Помогают люди с широким сердцем, понимающие, что всем нужно сплотиться и обеспечить победу. Уверен, что мы и дальше будем продолжать все вместе помогать нашим новым регионам, » — сказал Виталий Хоценко.
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Андрей Турчак#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Сво#Участник СВО#Гуманитарная помощь#Общество#Анатолий серышев
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