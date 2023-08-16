В столице прошла подготовка к международному форуму «День сокола»

Как отмечается, в программу форума также войдут дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, о научных основах сохранения редких видов соколов, а также диалог об успешных практиках разных стран по сохранению и восстановлению популяций хищных птиц. В ходе мероприятия участники затронут тему коммерческого использования таких птиц, а также меры по сохранению их популяции.