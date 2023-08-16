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В столице прошла подготовка к международному форуму «День сокола»

В столице прошла подготовка к международному форуму «День сокола»

16 августа 2023, 18:04
Фото: Midjourney
Совещание, посвященное подготовке к проведению первого международного форума «День сокола», состоялось в Москве. Мероприятие, оператором которого стал Фонд Росконгресс, пройдет 10 сентября во Владивостоке.

Помимо вопросов, касающихся деловой программы, участники совещания обсудили разработку рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, а также проведение пригласительной кампании и первого соколиного аукциона. Об этом пишет vostokmedia.com.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антона Кобякова, принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в природоохранной сфере. В настоящее время проект декларации уже поддержали восемь государств, добавил он.

Как отмечается, в программу форума также войдут дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, о научных основах сохранения редких видов соколов, а также диалог об успешных практиках разных стран по сохранению и восстановлению популяций хищных птиц. В ходе мероприятия участники затронут тему коммерческого использования таких птиц, а также меры по сохранению их популяции.

Ожидается, что в форуме примут участие представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. В программе форума запланирован и аукцион. Он продемонстрирует преимущества легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, покупке и продаже соколов. Часть от вырученных в ходе аукциона средств будет направлена на поддержку программы восстановления популяции.

В рамках мероприятия его участники смогут вживую увидеть несколько обученных соколов, а также им расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты.

Международный форум «День сокола» имеет все шансы стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и заинтересовать представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. Начиная с 2023 года форум будет проводиться в России ежегодно. Официальный веб-сайт форума: https://falconday.ru/.

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