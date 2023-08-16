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В «плюсе» только аферист. Омичка захотела заработать на бирже и потеряла 4,5 миллиона

16 августа 2023, 09:22
Фото: 1MI
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Жительница Омска взяла несколько кредитов ради инвестирования в мошенников

В погоне в прибылью 33-летняя жительница Кировского округа отдала мошенникам все семейные сбережения.

Следователь установил, что в начале июля потерпевшая увидела в интернете рекламу о путях дополнительного заработка с помощью инвестиций. Она заполнила анкету, оставила свой номер, на который в скором времени перезвонил «финансовый аналитик». Аферист сообщил женщине о возможности высокого дохода путем вложения денег в иностранную валюту.

От первой внесенной суммы омичка получила доход в 2 доллара. По настоятельным советам лжеаналитиков, она не стала выводить деньги, наоборот, пожелала увеличить прибыль.

Ее желание привело к тому, что женщина взяла несколько кредитов и потратила все сбережения своего супруга, общая сумма которых составила 1,7 миллиона рублей. Потерпевшая поняла, что общается с мошенниками только тогда, когда они попросили ее вложить еще 1 миллион. Общая сумма ущерба — больше 4,5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции направили необходимые запросы в банковские организации, принимаются меры к розыску злоумышленников, сообщают в пресс-службе Омской полиции.

25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму
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#Анастасия Баянова#Рынок#Мошенничество#Мошенники#Уголовное дело#Похищение#Игры#Игра#Доход#Инвестиции#Омск
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