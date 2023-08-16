В «плюсе» только аферист. Омичка захотела заработать на бирже и потеряла 4,5 миллиона

Ее желание привело к тому, что женщина взяла несколько кредитов и потратила все сбережения своего супруга, общая сумма которых составила 1,7 миллиона рублей. Потерпевшая поняла, что общается с мошенниками только тогда, когда они попросили ее вложить еще 1 миллион. Общая сумма ущерба — больше 4,5 миллионов рублей.