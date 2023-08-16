В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Стихи, вошедшие в сборник, написали омские писатели из Союза писателей России. Книга издана тиражом 5 000 экземпляров, большая часть отправилась в библиотеки Стаханова, Донецкой и Луганской народных республик, а также российским солдатам на фронт СВО. Ее можно будет найти и в библиотеках Омской области.
Инициатором выпуска книги был омский поэт и публицист Юрий Перминов.
«Было решено собрать в коллективный сборник стихи и прозу, посвящённые специальной военной операции и тому, что сегодня жизненно важно — патриотизму. Сборник посвящен осмыслению происходивших сегодня глобальных событий. Координаты — это Родина и вера», — подчеркнул поэт.
О том, как важно сегодня издавать такие книги, рассказал ветеран военной службы, подполковник запаса Павел Черных.
«Такой литературы, особенно современной, в это очень напряженное время не хватает. Ребята, которые находятся на полях сражений, выполняют огромную работу для того, чтобы мирная жизнь у нас в стране сохранилась. Такая обостренная подача через стихи и прозу наших современников — сегодня этого очень не хватает и сборник „Координаты своим“ издан очень вовремя», — поделился ветеран.
Также на презентации издания выступили авторы книги: председатель Омского отделения Союза писателей России, поэтесса Валентина Ерофеева-Тверская, члены Союза писателей России Анастасия Белоусова и Сергей Прокопьев.