В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО

Стихи, вошедшие в сборник, написали омские писатели из Союза писателей России. Книга издана тиражом 5 000 экземпляров, большая часть отправилась в библиотеки Стаханова, Донецкой и Луганской народных республик, а также российским солдатам на фронт СВО. Ее можно будет найти и в библиотеках Омской области.