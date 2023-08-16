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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:05

В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО

В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО

16 августа 2023, 13:02
Фото: Правительство Омской области
Первыми увидеть книгу «Координаты своим» смогли ветераны и юноармейцы.

Стихи, вошедшие в сборник, написали омские писатели из Союза писателей России. Книга издана тиражом 5 000 экземпляров, большая часть отправилась в библиотеки Стаханова, Донецкой и Луганской народных республик, а также российским солдатам на фронт СВО. Ее можно будет найти и в библиотеках Омской области.

Инициатором выпуска книги был омский поэт и публицист Юрий Перминов.

«Было решено собрать в коллективный сборник стихи и прозу, посвящённые специальной военной операции и тому, что сегодня жизненно важно — патриотизму. Сборник посвящен осмыслению происходивших сегодня глобальных событий. Координаты — это Родина и вера», — подчеркнул поэт.

О том, как важно сегодня издавать такие книги, рассказал ветеран военной службы, подполковник запаса Павел Черных.

«Такой литературы, особенно современной, в это очень напряженное время не хватает. Ребята, которые находятся на полях сражений, выполняют огромную работу для того, чтобы мирная жизнь у нас в стране сохранилась. Такая обостренная подача через стихи и прозу наших современников — сегодня этого очень не хватает и сборник „Координаты своим“ издан очень вовремя», — поделился ветеран.

Также на презентации издания выступили авторы книги: председатель Омского отделения Союза писателей России, поэтесса Валентина Ерофеева-Тверская, члены Союза писателей России Анастасия Белоусова и Сергей Прокопьев.

Фото: Правительство Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ветеран#Ветераны#Юнармия#Книга#Презентация#Врио губернатора Омской области#Врио губернатора
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