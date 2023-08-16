В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Городу55 стало известно, что застройщик нового микрорайона «Зеленая река» на Левобережье Омска собирается строить автостоянку закрытого типа. Проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Центр экспертизы строительных проектов».
Стоянка для автомобилей появится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130126:8645 общей площадью 3548 кв. м. Расположится она между строящимися многоэтажными домами №59 к6 и №58 к9 по улице Волгоградская.
Разработку проектной документации застройщик «Эталон-Омск» доверил питерской компании «Институт территориального развития». Фирма специализируется на инженерно-техническом проектировании, управлении проектами строительства, выполнении строительного контроля и авторского надзора. Принадлежит питерский «Институт территориального развития» Александру Иванникову и Леониду Фельдману. Последний в компании также занимает пост гендиректора.
Напомним, что питерский застройщик АО «Группа компаний „Эталон“» зашел в Омск в 2021 году. Инвестиционный проект «Строительство микрорайона „Зеленая река“» рассчитан до 2036 года. «Зеленая река», кстати, стала первым проектом компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Первая очередь строительства включает 14 многоквартирных жилых домов переменной этажности (6-15 этажей) на улице Волгоградской.
В конце мая омское «Управление дорожного хозяйства» нашло подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева. Километровую четырехполосную магистраль за 681 млн рублей строит компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Работы должны завершиться до 30 сентября 2024 года.