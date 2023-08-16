В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки

Напомним, что питерский застройщик АО «Группа компаний „Эталон“» зашел в Омск в 2021 году. Инвестиционный проект «Строительство микрорайона „Зеленая река“» рассчитан до 2036 года. «Зеленая река», кстати, стала первым проектом компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Первая очередь строительства включает 14 многоквартирных жилых домов переменной этажности (6-15 этажей) на улице Волгоградской.