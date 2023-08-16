Утки под ударом. В омском парке «Птичья гавань» нашли ядовитое вещество в воздухе

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о том, какие вредные примеси были обнаружены в атмосферном воздухе в черте города. Специалисты экологической лаборатории организовали выезд вчера, 15 августа.
Замеры выполнили после жалоб на грязный воздух, поступивших от жителей дома № 9 по улице 1-я Комсомольская (Ленинский округ). Там превышений ПДК каких-либо вредных веществ не зафиксировано.
Также было много обращений от жителей Кировского округа. Омичи чувствовали сильный химический запах в районе улицы Енисейская. Передвижная эколаборатория взяла пробы воздуха в природном парке «Птичья гавань». Как показали результаты исследования, в период с 03:00 до 04:20 на территории оказалась повышена концентрация метантиолов в 1,5 раза.
Отметим, что этот вид токсичных газов ядовит, его относят ко второму классу опасности. Он ощущается как запах гнилой капусты. Автоматизированные посты наблюдений не зафиксировали нарушений, уточнили в пресс-службе профильного ведомства.
Напомним, что сегодня утром, 16 августа, в Омске был густой смог. Накануне вечером специалисты Обь-Иртышского УГМС вводили режим НМУ, который стал постоянным в регионе с 27 июля.