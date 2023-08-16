Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

иллюстрация

Утки под ударом. В омском парке «Птичья гавань» нашли ядовитое вещество в воздухе

16 августа 2023, 08:08
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке «Птичья гавань» обнаружили повышенную концентрацию метантиолов

Этот токсичный газ относят ко второму классу опасности.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о том, какие вредные примеси были обнаружены в атмосферном воздухе в черте города. Специалисты экологической лаборатории организовали выезд вчера, 15 августа.

Замеры выполнили после жалоб на грязный воздух, поступивших от жителей дома № 9 по улице 1-я Комсомольская (Ленинский округ). Там превышений ПДК каких-либо вредных веществ не зафиксировано.

Также было много обращений от жителей Кировского округа. Омичи чувствовали сильный химический запах в районе улицы Енисейская. Передвижная эколаборатория взяла пробы воздуха в природном парке «Птичья гавань». Как показали результаты исследования, в период с 03:00 до 04:20 на территории оказалась повышена концентрация метантиолов в 1,5 раза.

Отметим, что этот вид токсичных газов ядовит, его относят ко второму классу опасности. Он ощущается как запах гнилой капусты. Автоматизированные посты наблюдений не зафиксировали нарушений, уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Напомним, что сегодня утром, 16 августа, в Омске был густой смог. Накануне вечером специалисты Обь-Иртышского УГМС вводили режим НМУ, который стал постоянным в регионе с 27 июля.

Окна не открывать. В Омске рано утром появился густой смог
Узнать подробнее
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Узнать подробнее
#Новости#Омск#Экология#Выбросы#Вредные вещества#Минприроды#Птичья гавань#Парк#Алина Ясинская
Подпишитесь
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Сегодня, 06:41
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
Сегодня, 05:18
Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса
Сегодня, 06:39
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
Сегодня, 05:45
В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки
Сегодня, 04:53
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Сегодня, 05:44