Утки под ударом. В омском парке «Птичья гавань» нашли ядовитое вещество в воздухе

Также было много обращений от жителей Кировского округа. Омичи чувствовали сильный химический запах в районе улицы Енисейская. Передвижная эколаборатория взяла пробы воздуха в природном парке «Птичья гавань». Как показали результаты исследования, в период с 03:00 до 04:20 на территории оказалась повышена концентрация метантиолов в 1,5 раза.