Травматолог объяснил, почему с возрастом боли в спине усиливаются

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Врач объяснил, что причиной этой боли могут быть проблемы с работой внутренних органов, таких как почки. У мужчин, например, предстательная железа может вызывать боль в пояснице. Толстый кишечник также может быть источником этой боли. У женщин, наоборот, проблемы с маткой, маточными трубами или придатками могут привести к болям в пояснице, потому что все эти органы связаны с областью поясницы через нервы, пишет Pravda.Ru.
Ортопед отметил, что плохая осанка, асимметрия таза, плоскостопие и разница в длине ног (о которой человек может и не знать) часто приводят к мышечным болям в области поясницы.
Проблемы с позвоночником, такие как его нестабильность, грыжи или выпячивания межпозвонковых дисков, естественно, также могут вызывать боли в пояснице. И эта боль может распространяться и на ягодицы, и даже на ногу, в зависимости от того, какие нервные корешки задеты.
Врач объяснил, почему с возрастом боли в спине становятся сильнее. По его словам, с возрастом у всех происходят дегенеративные изменения в позвоночнике и межпозвонковых дисках. Хрящевые ткани изнашиваются и образуются костные выросты, что делает позвоночник менее подвижным. Поэтому любое движение становится труднее. Чем старше человек, тем больше таких проблем с костями он может иметь.
Ортопед подчеркнул, что современная медицина может помочь при любом из перечисленных диагнозов. Важно лишь правильно определить причину боли и затем предоставить соответствующую помощь. Сегодня нет проблем, которые современная медицина не может решить. Однако есть сложности с диагностикой, особенно для жителей отдаленных районов, где доступ к хорошим врачам ограничен.
Ортопед также отметил, что иногда боли в пояснице лечат неправильно, давая пациентам нестероидные инъекции, которые не приносят облегчения.