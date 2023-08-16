Травматолог объяснил, почему с возрастом боли в спине усиливаются

Врач объяснил, что причиной этой боли могут быть проблемы с работой внутренних органов, таких как почки. У мужчин, например, предстательная железа может вызывать боль в пояснице. Толстый кишечник также может быть источником этой боли. У женщин, наоборот, проблемы с маткой, маточными трубами или придатками могут привести к болям в пояснице, потому что все эти органы связаны с областью поясницы через нервы, пишет Pravda.Ru.