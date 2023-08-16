Спортивный тренер Волынкина назвала главные принципы здорового питания

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Об этом в беседе с News.ru заявила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она уверена, что только неукоснительное соблюдение норм суточной калорийности, баланса белков, жиров и углеводов, адекватного режима потребления воды и режима сна позволит обеспечить организму поддержку в период диеты.
Таким образом, тренер дала рекомендацию для завтрака выбирать блюда, богатые белком и сложными углеводами (яйца, творог 5-9%, гречневая каша). В обед Волынкина рекомендует снизить потребление углеводов, увеличив объемы мяса, рыбы, курицы, овощей на пару в рационе. Во время ужина спортивный тренер также призвала достать из холодильника белковую пищу, салаты из овощей, протеиновые коктейли. Такой режим питания, с ее точки зрения, продиктован тем, что углеводы необходимы организму с утра, для обеспечения бодрости.
При этом Мария Волынкина отдельно высказалась о необходимости соблюдения водного режима (0,3 л на килограмм веса) и обеспечения ежедневного восьмичасового сна. Она же предложила считать число тренировочных дней с учетом суточной нормы калорий.