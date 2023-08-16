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Спортивный тренер Волынкина назвала главные принципы здорового питания

16 августа 2023, 18:53
Главными элементами здоровой диеты считаются правильное питание и водный баланс.

Об этом в беседе с News.ru заявила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она уверена, что только неукоснительное соблюдение норм суточной калорийности, баланса белков, жиров и углеводов, адекватного режима потребления воды и режима сна позволит обеспечить организму поддержку в период диеты.

Таким образом, тренер дала рекомендацию для завтрака выбирать блюда, богатые белком и сложными углеводами (яйца, творог 5-9%, гречневая каша). В обед Волынкина рекомендует снизить потребление углеводов, увеличив объемы мяса, рыбы, курицы, овощей на пару в рационе. Во время ужина спортивный тренер также призвала достать из холодильника белковую пищу, салаты из овощей, протеиновые коктейли. Такой режим питания, с ее точки зрения, продиктован тем, что углеводы необходимы организму с утра, для обеспечения бодрости.

При этом Мария Волынкина отдельно высказалась о необходимости соблюдения водного режима (0,3 л на килограмм веса) и обеспечения ежедневного восьмичасового сна. Она же предложила считать число тренировочных дней с учетом суточной нормы калорий.

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