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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Советы врача-дерматолога по правильному питанию для здоровой кожи

16 августа 2023, 16:14
Дерматолог Юлия Галлямова рассказала о важности питания для состояния кожи.

Она отметила в интервью Pravda.Ru д, что сальные и потовые железы играют ключевую роль в выведении вредных веществ из организма, так же как и другие органы — кишечник, почки и мочевой пузырь.

По словам врача, то, что мы едим, также влияет на работу сальных желез и состояние кожи. Правильное питание имеет огромное значение для здоровья кожи.

Галлямова объяснила, что неправильная пища может вызвать различные воспалительные процессы и усилить проблемы с кожей.

Дерматолог порекомендовала увеличить потребление овощей и зелени, сократить потребление сладкого и мучного, а также полностью избегать фастфуда и консервированных продуктов.

Она также подчеркнула важность растительных масел, содержащихся в рыбе омега-3, и орехов, которые богаты микроэлементами и витаминами полезными для кожи.

Галлямова отметила, что незначительные проблемы с кожей можно попробовать решить самостоятельно, однако при постоянных высыпаниях следует обратиться к специалисту.

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