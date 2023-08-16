Советы врача-дерматолога по правильному питанию для здоровой кожи

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Она отметила в интервью Pravda.Ru д, что сальные и потовые железы играют ключевую роль в выведении вредных веществ из организма, так же как и другие органы — кишечник, почки и мочевой пузырь.
По словам врача, то, что мы едим, также влияет на работу сальных желез и состояние кожи. Правильное питание имеет огромное значение для здоровья кожи.
Галлямова объяснила, что неправильная пища может вызвать различные воспалительные процессы и усилить проблемы с кожей.
Дерматолог порекомендовала увеличить потребление овощей и зелени, сократить потребление сладкого и мучного, а также полностью избегать фастфуда и консервированных продуктов.
Она также подчеркнула важность растительных масел, содержащихся в рыбе омега-3, и орехов, которые богаты микроэлементами и витаминами полезными для кожи.
Галлямова отметила, что незначительные проблемы с кожей можно попробовать решить самостоятельно, однако при постоянных высыпаниях следует обратиться к специалисту.