Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»

Когда мужчина утром собирался на работу, стены здания еще были, а вечером экскаватор снес и их. Омич поделился также воспоминаниями об этом месте, рассказав, что ходил в «Сатурн», когда еще был маленьким. Детство мужчины прошло рядом с этим кинотеатром, здесь собиралась его дворовая компания и каталась на велосипедах.