Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Жители Амурского поселка заметили, что на днях на улице Багратиона полностью снесли здание бывшего кинотеатра «Сатурн». Информация появилась в паблике REGIK55 вчера, 15 августа,
«Хочу с прискорбием сообщить, что сегодня в Омске прекратил свое существование кинотеатр „Сатурн“ в Амурском поселке, который несколько десятилетий стоял в заброшенном состоянии», — рассказал местный житель.
Когда мужчина утром собирался на работу, стены здания еще были, а вечером экскаватор снес и их. Омич поделился также воспоминаниями об этом месте, рассказав, что ходил в «Сатурн», когда еще был маленьким. Детство мужчины прошло рядом с этим кинотеатром, здесь собиралась его дворовая компания и каталась на велосипедах.
«Думаю, сейчас на этом месте возведут очередной супермаркет, другого мы сейчас не строим», — заключил автор.
Напомним, что «Сатурн» начал работу в 1969 году. В двухтысячных учреждение стало приходить в запустение. Администрация Омска пыталась несколько раз найти концессионера, способного реставрировать объект.
По итогу в конце 2022 года он перешел во владение частного бизнеса. Заброшенное здание выкупило ООО «Волгоградская», учредителем которого является Ольга Мосунова. Компания отдала за него 34 млн рублей.