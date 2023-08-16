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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:21

иллюстрация

Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»

16 августа 2023, 05:18
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»

На снос потребовалось примерно полмесяца.

Жители Амурского поселка заметили, что на днях на улице Багратиона полностью снесли здание бывшего кинотеатра «Сатурн». Информация появилась в паблике REGIK55 вчера, 15 августа,

«Хочу с прискорбием сообщить, что сегодня в Омске прекратил свое существование кинотеатр „Сатурн“ в Амурском поселке, который несколько десятилетий стоял в заброшенном состоянии», — рассказал местный житель.

Когда мужчина утром собирался на работу, стены здания еще были, а вечером экскаватор снес и их. Омич поделился также воспоминаниями об этом месте, рассказав, что ходил в «Сатурн», когда еще был маленьким. Детство мужчины прошло рядом с этим кинотеатром, здесь собиралась его дворовая компания и каталась на велосипедах.

«Думаю, сейчас на этом месте возведут очередной супермаркет, другого мы сейчас не строим», — заключил автор.

Напомним, что «Сатурн» начал работу в 1969 году. В двухтысячных учреждение стало приходить в запустение. Администрация Омска пыталась несколько раз найти концессионера, способного реставрировать объект.

По итогу в конце 2022 года он перешел во владение частного бизнеса. Заброшенное здание выкупило ООО «Волгоградская», учредителем которого является Ольга Мосунова. Компания отдала за него 34 млн рублей.

В Омске начался снос кинотеатра «Сатурн»
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Омские кинотеатры#Сатурн#Снос зданий#Город
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