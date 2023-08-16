Сладости на 8,5 миллионов. В Омске ищут поставщика новогодних подарков для детей

По условиям контракта, поставлять новогодние подарки нужно отдельными партиями с 8 ноября по 13 декабря 2023 года в количестве согласно заявкам заказчика. В списке, куда будут отправлять партии конфет, девять адресов: это окружные администрации, Центр социальной поддержки населения на проспекте Мира, школа №152, департаменты образования и культуры.