Сладости на 8,5 миллионов. В Омске ищут поставщика новогодних подарков для детей

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
До Нового года еще чуть больше четырех месяцев, но управделами омской администрации начало готовиться к предстоящему празднику. Ведомство ищет поставщика сладких новогодних подарков. На их покупку выделили 8 486 500 рублей.
В каждом новогоднем подарке будет 1 кг сладостей: молочный шоколад и шоколадные батончики, желейные, кремовые, вафельные, помадные конфеты, суфле, пралине, грильяж, халва в шоколаде, конфеты на основе нуги, с комбинированной начинкой и карамель. Стоимость одного сладкого подарка оценили в 500 рублей, но поставщик может предложить свою цену.
По условиям контракта, поставлять новогодние подарки нужно отдельными партиями с 8 ноября по 13 декабря 2023 года в количестве согласно заявкам заказчика. В списке, куда будут отправлять партии конфет, девять адресов: это окружные администрации, Центр социальной поддержки населения на проспекте Мира, школа №152, департаменты образования и культуры.
Конфеты должны поставить в индивидуальной красочной новогодней упаковке из микрогофрокартона, которая с одной стороны будет украшена изображением символов новогоднего праздника, с другой — поздравительным текстом.
Заявки на торги принимают до 24 августа. Поставщика новогодних подарков выберут 28 августа.