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Сладости на 8,5 миллионов. В Омске ищут поставщика новогодних подарков для детей

16 августа 2023, 08:57
Фото: 1MI
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В Омске на покупку сладких новогодних подарков выделили почти 8,5 млн рублей

В одном наборе будет килограмм конфет и шоколада.

До Нового года еще чуть больше четырех месяцев, но управделами омской администрации начало готовиться к предстоящему празднику. Ведомство ищет поставщика сладких новогодних подарков. На их покупку выделили 8 486 500 рублей.

В каждом новогоднем подарке будет 1 кг сладостей: молочный шоколад и шоколадные батончики, желейные, кремовые, вафельные, помадные конфеты, суфле, пралине, грильяж, халва в шоколаде, конфеты на основе нуги, с комбинированной начинкой и карамель. Стоимость одного сладкого подарка оценили в 500 рублей, но поставщик может предложить свою цену.

По условиям контракта, поставлять новогодние подарки нужно отдельными партиями с 8 ноября по 13 декабря 2023 года в количестве согласно заявкам заказчика. В списке, куда будут отправлять партии конфет, девять адресов: это окружные администрации, Центр социальной поддержки населения на проспекте Мира, школа №152, департаменты образования и культуры.

Конфеты должны поставить в индивидуальной красочной новогодней упаковке из микрогофрокартона, которая с одной стороны будет украшена изображением символов новогоднего праздника, с другой — поздравительным текстом.

Заявки на торги принимают до 24 августа. Поставщика новогодних подарков выберут 28 августа.

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#Юлия Истомина#Подарки#Сладости#Конфеты#Торги#Город#Общество#Новости#Омск
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