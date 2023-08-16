Самую крупную в истории эелктронных торгов сделку на 10 млн заключили на ЭТП РЭО

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В число сделок с самой высокой стоимостью, заключенных на ЭТП, вошли сделки по продаже макулатуры, цветных металлов и полимеров, пишет transsibinfo.com.
Как сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, на ЭТП были проведены самые крупные сделки по продаже вторичного сырья среди отраслевых предприятий. Общая стоимость реализованных отходов составила 16,9 миллиона рублей.
Буцаев уточнил, что самую крупную сделку провела компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ», которая реализовала через платформу отходы черных металлов на 10 миллионов рублей. Денис Буцаев назвал работу биржи ВМР удобным инструментов для участников отрасли обращения с отходами и отметил, что площадка играет важную роль в формировании циркулярной экономики в Российской Федерации.
Второе место — у Невского экологического оператора (НЭО). Компания провела сделку по продаже металлолома, тетрапака и стеклобоя на 5,5 миллиона рублей. В топ-3 сделок по их стоимости также вошла сделка компании «Инновационные технологии». Предприятие продало на 770 тысяч рублей цветных металлов, на 382,5 тысячи рублей полимеров и на 248 тысяч рублей макулатуры.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что торговля вторичными ресурсами в России выходит на новый уровень, и во многом этому способствует внедрение в отрасль обращения с отходами ЭТП РЭО. По словам Абдурахимова, активные пользователи сервиса заключают многомиллионные сделки, что говорит о востребованности платформы. Работа по совершенствованию функционал ЭТП продолжается, заключил руководитель проекта.