Самую крупную в истории эелктронных торгов сделку на 10 млн заключили на ЭТП РЭО

Второе место — у Невского экологического оператора (НЭО). Компания провела сделку по продаже металлолома, тетрапака и стеклобоя на 5,5 миллиона рублей. В топ-3 сделок по их стоимости также вошла сделка компании «Инновационные технологии». Предприятие продало на 770 тысяч рублей цветных металлов, на 382,5 тысячи рублей полимеров и на 248 тысяч рублей макулатуры.