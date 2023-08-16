Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В омском аэропорту рассказали о планах запустить в 2024 году прямой рейс в столицу Ингушетии — город Магас. В настоящее время выясняют потребность омичей в таком маршруте. Омский аэропорт просит жителей региона дать обратную связь у себя в группе ВКонтакте.
Пока что большинство респондентов голосуют за запуск рейса Омск — Магас. Комментаторы отмечают необходимость создания также маршрутов по направлениям в Ульяновск, Мурманск и Ижевск.
Наиболее известные из культурных достопримечательностей Ингушетии — самобытные каменные постройки, за которые республику называют иногда «землей башен». Самые древние из них — так называемые циклопические строения, которые возводили из гигантских камней без использования раствора чуть ли не в эпоху неолита.
На территории республики есть несколько природоохранных зон, где можно увидеть разнообразных диких животных и птиц и уникальные культурные памятники. К примеру, это Ингушский заказник, где живут редкие представители копытных, в том числе зубры.