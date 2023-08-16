Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию

Наиболее известные из культурных достопримечательностей Ингушетии — самобытные каменные постройки, за которые республику называют иногда «землей башен». Самые древние из них — так называемые циклопические строения, которые возводили из гигантских камней без использования раствора чуть ли не в эпоху неолита.