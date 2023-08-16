Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Иллюстрация

Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию

16 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском аэропорту рассказали о планах запустить прямой рейс в Ингушетию

В настоящее время выясняют потребность омичей в таком маршруте.

В омском аэропорту рассказали о планах запустить в 2024 году прямой рейс в столицу Ингушетии — город Магас. В настоящее время выясняют потребность омичей в таком маршруте. Омский аэропорт просит жителей региона дать обратную связь у себя в группе ВКонтакте.

Пока что большинство респондентов голосуют за запуск рейса Омск — Магас. Комментаторы отмечают необходимость создания также маршрутов по направлениям в Ульяновск, Мурманск и Ижевск.

Наиболее известные из культурных достопримечательностей Ингушетии — самобытные каменные постройки, за которые республику называют иногда «землей башен». Самые древние из них — так называемые циклопические строения, которые возводили из гигантских камней без использования раствора чуть ли не в эпоху неолита.

На территории республики есть несколько природоохранных зон, где можно увидеть разнообразных диких животных и птиц и уникальные культурные памятники. К примеру, это Ингушский заказник, где живут редкие представители копытных, в том числе зубры.

В омском аэропорту продают бизнес-зал за 51,4 млн рублей
Узнать подробнее
#Самолет#Рейс#Прямой рейс#Магас#Ингушетия#Перелет#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Сегодня, 06:41
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
Сегодня, 05:18
Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса
Сегодня, 06:39
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
Сегодня, 05:45
В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки
Сегодня, 04:53
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Сегодня, 05:44