Российская матрешка попала в Международную книгу рекордов

Для создания этой матрешки было привлечено пять художников из Подмосковья, которые в своем авторском стиле расписали ее. Они постарались включить все элементы народных художественных промыслов, сочетая традиции и современность. Цель проекта «Подмосковье — это мы» заключалась в создании яркого примера того, как искусство может объединять людей и сохранять духовность и традиции предков.