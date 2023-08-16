Российская матрешка попала в Международную книгу рекордов

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Это самая большая матрешка в России и во всем мире. Рекордсменка, выполненная из пенопласта, имеет высоту 257 см и обхват 514 см. Это достижение было официально зарегистрировано в Реестре рекордов России и Международной книге рекордов InterRecord, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для создания этой матрешки было привлечено пять художников из Подмосковья, которые в своем авторском стиле расписали ее. Они постарались включить все элементы народных художественных промыслов, сочетая традиции и современность. Цель проекта «Подмосковье — это мы» заключалась в создании яркого примера того, как искусство может объединять людей и сохранять духовность и традиции предков.
Мария Талат, российский дизайнер, отметила, что этот рекорд является примером современного толкования традиционных русских узоров. Она считает, что это поможет популяризировать народное искусство среди самых продвинутых слоев населения. Узоры, созданные художниками на гигантской матрешке, могут быть использованы в будущем в качестве принтов для одежды, интерьеров и других дизайнерских решений. Таким образом, эти современные трендовые предметы будут напоминать о корнях и наследии.