РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в России выросла до 91,4%

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Так, за шесть месяцев 2023 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 5,3% и достигла 91,4%.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, за весь анализируемый период физическим и юридическим лицам было выставлено счетов на 139,3 млрд рублей, из которых оплачено 127,3 млрд рублей.
Наибольшую собираемость платежей за вывоз мусора показал Уральский федеральный округ — 95,3% (+2,4%) и Северо-Западный федеральный округ — 93,7% (+13,5%). Самая низкая собираемость в период с января по июнь текущего года зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе — 83,7% (-1,7%).
При этом собираемость выше 100% показали следующие регионы: Ненецкий автономный округ (110,8%) и Тюменская область (100,9%). Самая тяжелая ситуация с собираемостью оказалась в Ингушетии (31,8%), Тыве (56,1%) и Дагестане (58,3%).
Среди регоператоров собираемость более 100% продемонстрировали: МУП Заполярного района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы», кластеры № 3−6 (Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство», кластер № 5 (Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной зоне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Сравнительно невысокие показатели с собираемостью менее 60% показали регоператоры Алтайского края, Томской области, республик Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ингушетия и Хакасия.