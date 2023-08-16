Преимущества LED-маски для лица: мнение эксперта

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
LED-терапия помогает справиться с различными кожными проблемами, такими как акне, псориаз, витилиго и купероз. Также она используется для омоложения и устранения пигментации и воспалений.
Процедура светотерапии основана на использовании устройства с LED-светом разных длин волн. Кожа способна поглощать свет и превращать его в энергию.
Профессиональные маски обычно имеют 7 светодиодов разных цветов: красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый и белый. В домашних условиях часто используются маски с меньшим количеством цветов.
Красный свет самый мощный, он проникает в глубокие слои кожи, улучшает кровообращение и помогает уменьшить морщины. Зеленый свет подходит для чувствительной кожи. Синий свет обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оранжевый свет помогает снять отеки. Фиолетовый свет борется с воспалениями и признаками старения. Голубой свет смягчает и увлажняет кожу. Белый свет успокаивает и тонизирует, а также помогает очистить организм от шлаков, пояснила эксперт.