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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:06

Преимущества LED-маски для лица: мнение эксперта

16 августа 2023, 16:01
Маски из овощей и фруктов уже не в моде, сейчас мы выбираем простоту, удобство и главное — результат! Поэтому светотерапия для лица стала популярной. Об этом рассказала Ольга Мошкова, массажист компании «Исток красоты».

LED-терапия помогает справиться с различными кожными проблемами, такими как акне, псориаз, витилиго и купероз. Также она используется для омоложения и устранения пигментации и воспалений.

Процедура светотерапии основана на использовании устройства с LED-светом разных длин волн. Кожа способна поглощать свет и превращать его в энергию.

Профессиональные маски обычно имеют 7 светодиодов разных цветов: красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый и белый. В домашних условиях часто используются маски с меньшим количеством цветов.

Красный свет самый мощный, он проникает в глубокие слои кожи, улучшает кровообращение и помогает уменьшить морщины. Зеленый свет подходит для чувствительной кожи. Синий свет обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оранжевый свет помогает снять отеки. Фиолетовый свет борется с воспалениями и признаками старения. Голубой свет смягчает и увлажняет кожу. Белый свет успокаивает и тонизирует, а также помогает очистить организм от шлаков, пояснила эксперт.

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