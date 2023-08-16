Преимущества LED-маски для лица: мнение эксперта

Красный свет самый мощный, он проникает в глубокие слои кожи, улучшает кровообращение и помогает уменьшить морщины. Зеленый свет подходит для чувствительной кожи. Синий свет обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оранжевый свет помогает снять отеки. Фиолетовый свет борется с воспалениями и признаками старения. Голубой свет смягчает и увлажняет кожу. Белый свет успокаивает и тонизирует, а также помогает очистить организм от шлаков, пояснила эксперт.