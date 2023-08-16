Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Правительство Великобритании и Шотландии будут судиться из-за закона о смене пола

16 августа 2023, 19:18
Представители правительств Великобритании и Шотландии столкнутся в суде, где они будут обсуждать законопроект, связанный с изменением пола. По информации телеканала Sky News, слушание состоится в сентябре.

Шотландское правительство хочет оспорить решение британского парламента о блокировке законопроекта о гендерном признании. Об этом пишет 360tv.ru.

На слушании обе стороны представят свои аргументы в защиту своих позиций. Судебное заседание назначено на 19 сентября.

Шотландский парламент принял законопроект, который позволяет изменить пол в документах с 18 до 16 лет. Однако британские власти заблокировали эту инициативу. Как ответ на это, Шотландия решила обжаловать решение через суд.

Подпишитесь
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Сегодня, 06:41
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
Сегодня, 05:18
Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса
Сегодня, 06:39
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
Сегодня, 05:45
В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки
Сегодня, 04:53
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Сегодня, 05:44