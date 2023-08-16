Правительство Великобритании и Шотландии будут судиться из-за закона о смене пола

Представители правительств Великобритании и Шотландии столкнутся в суде, где они будут обсуждать законопроект, связанный с изменением пола. По информации телеканала Sky News, слушание состоится в сентябре.