Правительство Великобритании и Шотландии будут судиться из-за закона о смене пола

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Шотландское правительство хочет оспорить решение британского парламента о блокировке законопроекта о гендерном признании. Об этом пишет 360tv.ru.
На слушании обе стороны представят свои аргументы в защиту своих позиций. Судебное заседание назначено на 19 сентября.
Шотландский парламент принял законопроект, который позволяет изменить пол в документах с 18 до 16 лет. Однако британские власти заблокировали эту инициативу. Как ответ на это, Шотландия решила обжаловать решение через суд.