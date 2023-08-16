Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса

Одним из учредителей «БЦ „Пушкинский“» до 2016 года был омский бизнесмен Темури Латария. В 2013 году по решению Кировского районного суда с Нино и Кахабера Хоштария взыскали в пользу Латарии более 22 млн рублей долгов с процентами и штрафом за неисполнение договорных обязательств.