Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:43
В Ленинском округе Омска по улице Молодова собираются строить многоквартирные дома бизнес-класса. Они будут малой этажности, то есть до 4 этажей включительно.
Застройщик жилья бизнес-класса — омичка Нино Хоштария. Как стало известно Городу55, проект строительства для нее подготовил предприниматель Артур Сабитов, зарегистрировавший ИП в декабре 2021 года. Он, кстати, с апреля прошлого года является председателем гаражного кооператива «Омич-21А». Положительное заключение на проект строительства многоквартирных домов выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».
Отметим, что Нино Хоштария является учредителем и руководителем компании «Грэми-К», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. Строительной фирмой — ООО «Комфортинвест» — также владеет и Кахабер Хоштария. Ранее ему принадлежали компании «Зерно-стар» и «Бизнес-центр „Пушкинский“». Обе ликвидировали в 2019 году.
Одним из учредителей «БЦ „Пушкинский“» до 2016 года был омский бизнесмен Темури Латария. В 2013 году по решению Кировского районного суда с Нино и Кахабера Хоштария взыскали в пользу Латарии более 22 млн рублей долгов с процентами и штрафом за неисполнение договорных обязательств.