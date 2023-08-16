Омичам рассказали, как избежать заражения в сезонный подъем заболеваемости ЭВИ

За 7 месяцев 2023 года показатель заболеваемости ЭВИ составил 0,69 на 100000 населения. Эта цифра выше среднемноголетнего уровня в 1,7 раз (СМУ 0,40) и выше аналогичного периода 2022 года в 1,1 раз (показатель 0,62 на 100000 населения).