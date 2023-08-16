Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Иллюстрация

Омичам рассказали, как избежать заражения в сезонный подъем заболеваемости ЭВИ

16 августа 2023, 11:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
Роспотребнадзор напоминает, что пик заражения энтеровирусной инфекцией отмечается с июля каждого года.

За 7 месяцев 2023 года показатель заболеваемости ЭВИ составил 0,69 на 100000 населения. Эта цифра выше среднемноголетнего уровня в 1,7 раз (СМУ 0,40) и выше аналогичного периода 2022 года в 1,1 раз (показатель 0,62 на 100000 населения).

В рамках постановления от 08.08.2022 № 76 «О дополнительных мерах профилактики энтеровирусной инфекции в Омской области», для своевременной диагностики и изоляции заболевших, обязательно проводить:

  • Ежедневные осмотры при приеме детей («утренний фильтр»);
  • Обязательное проведение текущей дезинфекции не менее 2 раз в день с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энеровирусов;
  • Карантинные мероприятия при появлении первых случаев заболевания ЭВИ, включающие наблюдение за контактами детьми с осмотром кожи, слизистой зева, с измерением температуры тела.

В целях профилактики инфекции Роспотребнадзор также рекомендует:

  • Соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, возвращения с улицы;
  • Использовать для питья кипяченую или бутилированную воду;
  • Соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;
  • Не покупать продукты в несанкционированных точках;
  • Овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу только после того, как они будут тщательно вымыты;
  • Воздержаться от купания в открытых водоемах;
  • Купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание воды.

Следует помнить и о том, что риски заболевания могут увеличиваться. Этому способствуют:

  • Трогать грязными руками лицо, нос, глаза, употреблять пищу немытыми руками;
  • Использовать лёд для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;
  • Покупать продукты и напитки в местах несанкционированной торговли;
  • Купаться в бассейнах, вода которых не подвергается периодическому обеззараживанию и контролю качества;
  • Купаться в местах с необорудованной пляжной зоной.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что при возникновении любых симптомов заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

25 очаг бешенства. Опасный вирус выявили в поселке Веселый Омской области
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вирус#Вирусы#Профилактика#Защита#Инфекция
Подпишитесь
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Сегодня, 06:41
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
Сегодня, 05:18
Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса
Сегодня, 06:39
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
Сегодня, 05:45
В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки
Сегодня, 04:53
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Сегодня, 05:44