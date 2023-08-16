Обслуживание элитных автомобилей Mercedes и BMW станет роскошью

Согласно словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, раньше автомобили Мерседес были доступны даже для менее состоятельных людей. Однако сейчас поддержание автомобиля Mercedes C-класса требует таких же усилий и затрат, как и у автомобилей S-класса. Таким образом, они становятся роскошью, которую не каждый может себе позволить.