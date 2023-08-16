Обслуживание элитных автомобилей Mercedes и BMW станет роскошью

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Ситуация вызывает определенные трудности в обслуживании и ремонте автомобилей этих марок. Например, установка новых аудиосистем или электронных компонентов становится сложной из-за отсутствия связи с серверами завода. Что же делать владельцам этих автомобилей? Дилеры намерены использовать свой опыт и знания для обслуживания машин, хотя не ясно, насколько эффективно это будет.
Согласно словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, раньше автомобили Мерседес были доступны даже для менее состоятельных людей. Однако сейчас поддержание автомобиля Mercedes C-класса требует таких же усилий и затрат, как и у автомобилей S-класса. Таким образом, они становятся роскошью, которую не каждый может себе позволить.