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Обслуживание элитных автомобилей Mercedes и BMW станет роскошью

16 августа 2023, 09:45
Автокомпании Mercedes и BMW временно прекратили предоставление доступа к своему программному обеспечению для российских дилеров, пишет Pravda.Ru.

Ситуация вызывает определенные трудности в обслуживании и ремонте автомобилей этих марок. Например, установка новых аудиосистем или электронных компонентов становится сложной из-за отсутствия связи с серверами завода. Что же делать владельцам этих автомобилей? Дилеры намерены использовать свой опыт и знания для обслуживания машин, хотя не ясно, насколько эффективно это будет.

Согласно словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, раньше автомобили Мерседес были доступны даже для менее состоятельных людей. Однако сейчас поддержание автомобиля Mercedes C-класса требует таких же усилий и затрат, как и у автомобилей S-класса. Таким образом, они становятся роскошью, которую не каждый может себе позволить.

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