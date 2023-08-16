Новые экоавтобусы, бизнес-класс на Московке и сладости на 8 миллионов. Омск сегодня

ПП-8 приобрело девять новых автобусов НЕФАЗ, которые работают на сниженном природном газе. Ближе к осени в город поставят еще 11 таких же. Отмечается, что у этих автобусов низкопольный салон и есть регулировка угла наклона кузова, что очень удобно и безопасно. Также в салоне имеются кондиционеры. В октябре новые автобусы пустят на самые популярные маршруты, один из них, уже точно, №33.