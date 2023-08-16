Новые экоавтобусы, бизнес-класс на Московке и сладости на 8 миллионов. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость №1. Недавно в Омск прибыли 9 новых автобусов. Чем они хороши и насколько отличаются от нынешних?
ПП-8 приобрело девять новых автобусов НЕФАЗ, которые работают на сниженном природном газе. Ближе к осени в город поставят еще 11 таких же. Отмечается, что у этих автобусов низкопольный салон и есть регулировка угла наклона кузова, что очень удобно и безопасно. Также в салоне имеются кондиционеры. В октябре новые автобусы пустят на самые популярные маршруты, один из них, уже точно, №33.
Новость №2. На Московке в скором времени могут появиться дома бизнес-класса
Элитное жилье планируют строить малоэтажным, дома будут иметь максимум 4 этажа. Застройщиком является омичка Нино Хоштария. Положительное заключение на проект строительства многоквартирных домов выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».
Новость №3. Администрация города начала искать поставщика сладких подарков на Новый год.
На новогодние сладости выделено более 8 миллионов рублей. В каждом подарке будет 1 кг конфет на любой вкус: батончики, желейные, кремовые, карамельные и многие другие. Конфеты должны поставить в индивидуальной красочной новогодней упаковке, которая с одной стороны будет украшена изображением символов новогоднего праздника, с другой — поздравительным текстом. Заявки на торги принимаются до 24 августа, а имя поставщика будет известно четырьмя днями позже.