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Новые экоавтобусы, бизнес-класс на Московке и сладости на 8 миллионов. Омск сегодня

16 августа 2023, 14:33
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Недавно в Омск прибыли 9 новых автобусов. Чем они хороши и насколько отличаются от нынешних?

ПП-8 приобрело девять новых автобусов НЕФАЗ, которые работают на сниженном природном газе. Ближе к осени в город поставят еще 11 таких же. Отмечается, что у этих автобусов низкопольный салон и есть регулировка угла наклона кузова, что очень удобно и безопасно. Также в салоне имеются кондиционеры. В октябре новые автобусы пустят на самые популярные маршруты, один из них, уже точно, №33.

В Омске осенью запустят 20 экоавтобусов, работающих на сжиженном природном газе
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Новость №2. На Московке в скором времени могут появиться дома бизнес-класса

Элитное жилье планируют строить малоэтажным, дома будут иметь максимум 4 этажа. Застройщиком является омичка Нино Хоштария. Положительное заключение на проект строительства многоквартирных домов выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».

Омичка Нино Хоштария будет застраивать Новую Московку домами бизнес-класса
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Новость №3. Администрация города начала искать поставщика сладких подарков на Новый год.

На новогодние сладости выделено более 8 миллионов рублей. В каждом подарке будет 1 кг конфет на любой вкус: батончики, желейные, кремовые, карамельные и многие другие. Конфеты должны поставить в индивидуальной красочной новогодней упаковке, которая с одной стороны будет украшена изображением символов новогоднего праздника, с другой — поздравительным текстом. Заявки на торги принимаются до 24 августа, а имя поставщика будет известно четырьмя днями позже.

Сладости на 8,5 миллионов. В Омске ищут поставщика новогодних подарков для детей
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#Анастасия Баянова#Итоги дня#Омск
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