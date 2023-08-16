Не для бедных. В Омской области третий раз за август подорожал бензин

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В Омской области снова подорожал бензин. На одной из сетей АЗС указано, что топливо вида АИ-92 и АИ-95 выросло в цене на десять копеек. Со вчерашнего дня литр АИ-92 стоит 46,45 рублей, а литр АИ-95 — 50,10 рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отметим, что бензин в регионе дорожает уже в третий раз за этот месяц. В конце июля автомобилисты платили 46,15 рублей и 49,80 рублей за АИ-92 и АИ-95. При этом другие виды топлива — АИ-98, газ и дизель можно приобрести по прежним ценам. Литр 98-го стоит 62 рубля, литр газа — 20,30 рубля, а дизеля — 58,15 рублей.
Ранее аналитики приводили данные о том, сколько бензина может приобрести житель Омской области на среднюю зарплату. Потратив все деньги, омский автомобилист купит 931 литр АИ-92. В целом по стране этот показатель равняется 1 196 литрам.