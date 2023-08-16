Не для бедных. В Омской области третий раз за август подорожал бензин

Отметим, что бензин в регионе дорожает уже в третий раз за этот месяц. В конце июля автомобилисты платили 46,15 рублей и 49,80 рублей за АИ-92 и АИ-95. При этом другие виды топлива — АИ-98, газ и дизель можно приобрести по прежним ценам. Литр 98-го стоит 62 рубля, литр газа — 20,30 рубля, а дизеля — 58,15 рублей.