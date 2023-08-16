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Updated Сегодня, 03:45

иллюстрация

Не для бедных. В Омской области третий раз за август подорожал бензин

16 августа 2023, 03:43
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области третий раз за август подорожало автомобильное топливо

Остались неизменными цены на газ, дизель 98-й бензин.

В Омской области снова подорожал бензин. На одной из сетей АЗС указано, что топливо вида АИ-92 и АИ-95 выросло в цене на десять копеек. Со вчерашнего дня литр АИ-92 стоит 46,45 рублей, а литр АИ-95 — 50,10 рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что бензин в регионе дорожает уже в третий раз за этот месяц. В конце июля автомобилисты платили 46,15 рублей и 49,80 рублей за АИ-92 и АИ-95. При этом другие виды топлива — АИ-98, газ и дизель можно приобрести по прежним ценам. Литр 98-го стоит 62 рубля, литр газа — 20,30 рубля, а дизеля — 58,15 рублей.

Ранее аналитики приводили данные о том, сколько бензина может приобрести житель Омской области на среднюю зарплату. Потратив все деньги, омский автомобилист купит 931 литр АИ-92. В целом по стране этот показатель равняется 1 196 литрам.

В Омской области за полгода цена на бензин выросла на 1,6%
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Бензин#Транспорт#Экономика#Цены на топливо
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