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На встрече Хоценко, Миллер и Турчак обсудили основные направления сотрудничества

На встрече Хоценко, Миллер и Турчак обсудили основные направления сотрудничества

16 августа 2023, 13:57
Фото: Правительство Омской области
Одной из основных тем был вопрос о реализации программы развития газоснабжения и газификации в Омской области на 2021–2025 годы.

На рабочей встрече председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко стороны обсудили ключевые направления сотрудничества компании и региона.

Было отмечено, что работы ведутся активными темпами, ряд проектов уже реализован.

«Большой „Газпром“ уже создал условия для газификации порядка 3 тысяч домовладений, 48 котельных в Большереченском, Называевском и Одесском районах. Сейчас компания готовится к запуску газопровода-отвода с ГРС-29 и газопровода-связки. А на Омском нефтезаводе планируется ввести в эксплуатацию самый современный комплекс первичной переработки нефти», — рассказал глава области.

На встрече также обсуждался ход догазификации уже газифицированных населенных пунктов — бесплатное для жителей области подведение сетевого газа к границам частных домов.

Особое внимание уделили и вопросу реализации социально значимых проектов. Хоценко отметил, что Омскую область и компанию «Газпром» связывают давние хорошие отношения, в том числе партнерство в реализации социальных инициатив.

В завершении врио губернатора сообщил о продолжении сотрудничества.

Хоценко и Турчак обсудили вопросы строительства и газификации в Омской области
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#Омск#Омская область#Врио губернатора#Врио губернатора Омской области#Рабочая встреча#Газпром#Сотрудничество#Анастасия Баянова
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