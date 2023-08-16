На встрече Хоценко, Миллер и Турчак обсудили основные направления сотрудничества

Одной из основных тем был вопрос о реализации программы развития газоснабжения и газификации в Омской области на 2021–2025 годы.

На рабочей встрече председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко стороны обсудили ключевые направления сотрудничества компании и региона. Было отмечено, что работы ведутся активными темпами, ряд проектов уже реализован. «Большой „Газпром“ уже создал условия для газификации порядка 3 тысяч домовладений, 48 котельных в Большереченском, Называевском и Одесском районах. Сейчас компания готовится к запуску газопровода-отвода с ГРС-29 и газопровода-связки. А на Омском нефтезаводе планируется ввести в эксплуатацию самый современный комплекс первичной переработки нефти», — рассказал глава области. На встрече также обсуждался ход догазификации уже газифицированных населенных пунктов — бесплатное для жителей области подведение сетевого газа к границам частных домов. Особое внимание уделили и вопросу реализации социально значимых проектов. Хоценко отметил, что Омскую область и компанию «Газпром» связывают давние хорошие отношения, в том числе партнерство в реализации социальных инициатив. В завершении врио губернатора сообщил о продолжении сотрудничества. Хоценко и Турчак обсудили вопросы строительства и газификации в Омской области Узнать подробнее